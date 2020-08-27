【有片】球迷怒闖魯營　警方介入驅趕

巴塞隆拿球星美斯醖釀離隊，引發巴塞球迷對球會不滿，不少人於當地時間周三(26日)起，已經開始聚集於球隊主場魯營球場外，要求球會主席巴度美奧下台，示威持續到翌日，群眾情緒轉趨高漲，更一度闖破球場保安防線，湧入球場範圍内，最終遭當地警方驅趕。

美斯早前致函巴塞會方，提出啓動與球會合約中以自由身離隊的條款，意味這位阿根廷球王將近20年的巴塞生涯，已經進入倒數階段，但巴塞就指合約已經到期，雙方各執一詞，令事件轉趨複雜。消息一出，不少球迷就去到魯營球場外留守，一方面希望挽留這位球會當家球星，另一方面對球會表達不滿，不時高呼「球會主席巴度美奧下台」的口號，在場球迷由集會演變成示威，並一直持續到當地時間周四(27日)，期間部分示威人士更闖入魯營球場範圍内，其後需要當地警方到場維持治安，將示威者趕出。

近日在新兵法蘭斯高查卡奧的歡迎會上，頂替艾比度成為巴塞新體育總監的柏蘭尼斯，被追問美斯情況時，堅稱巴塞未考慮過放棄這位球隊隊長，重申希望美斯留隊。