前港青隊長的自白　葛浚浠：香港人要爭氣！

「黃金一代」、港青隊長、學界冠軍，這些成就總容易讓初出茅廬的年輕人沖昏頭腦。直至遇上真正的強者，被擊倒、被當頭棒喝後，他們開始迷失，意志逐漸消磨，甚至忘記足球最初帶給他們的快樂。這些遭遇對正在美國留學、21歲的港隊U23球員葛浚浠（冬菇）來說，定有很深的體會。

■圖/文：黃雋謙

2014年香港U17歷史性殺入「亞少盃」決賽周，包括葛浚浠在內的隊員被譽為「黃金一代」。在協助男拔萃2016年重奪港九區D1學界冠軍後，「冬菇」2017年憑着亮眼的公開試成績，獲美國長春藤大學之一的達特茅斯學院取錄，展開4年名牌大學生涯。當時身為港隊U18隊長的「冬菇」，雄心壯志希望考入校隊，誰料面前卻是一道高牆。「當時諗住去到校園先博一鋪選拔，點知一去到就碰咗壁。」他唏噓地說。

美國大學校隊選人方式，一般是準學生在入讀前向教練提交履歷、比賽錄像，讓後者觀察表現後決定人選。並不了解潛規則的「冬菇」首年未能躋身校隊，惟有靠嚴格控制操練以維持狀態：「起身讀書，讀完書就去做Gym，諗住好有紀律咁Keep番體能同球感，可能社交方面就要犧牲少少。」經過一年的努力，在第二年冬季他獲得試腳的機會，跟操近半年後終被教練取錄。

「成功了嗎？」記者問，「冬菇」搖搖頭道：「我會話捱咗2年之後得咗，但得咗一陣又唔得。」儘管他在每次操練傾盡全力，就算出任較不熟悉的中堅位置也從沒怨言，但也未曾博得教練的歡心。最後整個賽季，只曾在一場已篤定大勝的比賽中後備上陣10分鐘。「感覺係就算我踢得好都唔會留意我，個教練係想用我嚟操本身班球員，個心非常唔好受。」「冬菇」道。

「黃金一代」、港青隊長、學界冠軍，這一堆看似輝煌的稱號，沒有令葛浚浠的足球之路變得平坦，反而加深期望與現實的落差，由更高處跌下來，跌得更痛。「嗰時仲係一位熱血青年，以為好多嘢可以迎難而上。如果外國留學係走出Comfort Zone嘅話，我去美國就好似走出咗100步，比我預期遠好多，甚至有啲震撼。」

由一位滿腔熱忱的青年，被打擊得體無完膚，問到他會否認為這段遭遇摧毀其足球夢，「冬菇」欲言又止，靜寂10秒後才說：「我唔會話佢摧毀咗我個夢，但就令我睇嘢務實咗，咩港隊隊長、『黃金一代』，出面個世界冇人識我，要有真材實料先有用。」

若說青訓就如培育幼苗，那麼香港足球的嫩芽就如在溫室成長，無風無浪，不痛不癢，但當他們被移植到無依無靠的曠野時，就容易被狂風吹得東歪西倒，甚至經不起猛鞭而倒下。而「冬菇」僅是其中一位，願意踏出溫室，勇於拋開培育皿中的營養，勇於接受現實殘酷的年輕人而已。

【葛浚浠Profile】

綽號：冬菇

出生日期：1999年6月12日（21歲）

位置：防中 身高：1米78 體重：72公斤

就讀學校：達特茅斯學院

征戰聯賽：NCAA第一級別

曾效力球隊：灣仔南華青年軍、車路士足球學校（香港）、愉園

備戰Ｕ23錦標賽搵番鬥心

正值回港休假之際，葛浚浠6月獲邀參加為期3周的港隊U23訓練營，備戰明年舉行的「亞洲足協Ｕ23錦標賽」外圍賽。縱使因為在美國的經歷，一度令他失去鬥志，但「冬菇」坦言在集訓營訓練的這段時間，令他重燃對足球的熱誠：「一路練落都真係感受到股鬥心仲喺度，發現自己對足球仲係有要求。同一班同齡嘅球員練波係有陣青春嘅感覺，令我對呢個團隊更加有歸屬感。」

「將外國學到嘅回饋香港」

他又引用電影《蜘蛛俠》內的名句「能力愈大，責任愈大」解釋，並非每一位青年都能幸運地擁有出國讀書和踢足球的機會，既然社會運用資源培育他成為一位有為的人，那「冬菇」也有義務肩負起更大的責任，將從外國獲得的經驗回饋香港：「我係一位足球員之前，首先係一位公民，亦係一位香港人，呢種身份令我覺得自己要爭氣，唔可以衰畀人睇。」