球員3揀1再加現金　馬體會再報價拿卡錫迪

阿仙奴和馬德里體育會在今夏轉會窗關係密切，雙方的主力球員都成為各自的勘介目標，分別是前鋒拿卡錫迪以及中場湯馬士柏迪。

西班牙《馬卡報》報道，馬德里體育會日前再度向阿仙奴提出拿卡錫迪的轉會方案，希望將安祖哥利亞、湯馬士林馬以及馬捷恩佩雷斯其中1名球員，牽涉在交易內，以球員加金錢的形式利誘阿仙奴放人。

「床單軍團」上季進攻火力一般，整隊只有艾華路莫拉達的入球數字達到雙位數，拿卡錫迪雖然上陣時間不太穩定，不過仍然在各項賽事交出12個入球和7次助攻，這位法國國腳相信可以加強「床單軍團」的入球能力。

不過馬德里體育會準備的交易籌碼卻未見湯馬士柏迪的名字。「槍手」一直希望以湯馬士柏迪加強球隊的防守力，而這名27歲加納防守中場亦多次公開表示希望轉投「槍手」，不過主帥施蒙尼卻不想輕易放走這名球隊的必然主力，他上季各項賽事合共上陣46場，取得4個入球，據報合約中有一項4500萬英鎊的買斷條款。

阿仙奴將會在周六(29日)英格蘭社區盾大戰利物浦，拿卡錫迪預計會正選上陣，且看他的表現能否打動「床單軍團」提出更好的報價。