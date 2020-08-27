紀錄前無古人　英超名將巴利掛靴

39歲前英格蘭國腳巴利正式宣布掛靴！呢名喺阿士東維拉出道，曾經效力曼城、愛華頓及西布朗共4間英超球會嘅防守中場，職業生涯喺英超累積上陣653次，係目前英超上陣次數最多紀錄保持者，比起排第2嘅傑斯多出21場，現役球員之中，暫時只有排第5嘅占士米拿（538次）同佢距離最近。巴利喺2000至2012年期間先後代表英格蘭上陣53次，射入3球，並曾經出戰2000年歐國盃及2010年世盃決賽周。

巴利喺1998年首次代表維拉喺英超上陣，效力超過10個年頭，喺2019年轉投曼城，協助藍月亮贏過1次英超及1次英足盃冠軍；2013年佢以借用身份加盟愛華頓，效力一季後正式轉會「拖肥」，然後2017年夏天改投西布朗，同年9月正式打破傑斯一直保持英超最多上陣次數紀錄。雖然西布朗喺2017/18球季降班，不過巴利跟隨球隊轉戰英冠，上季終成功取得英冠亞軍，今季得以重返英超，可惜巴利由於年事已高，當地時間周四（27日）正式宣布掛靴，結束長達22年嘅職業足球員生涯。

4間前度球會包括維拉、曼城、愛華頓及西布朗俱有在官方社交網站發文祝賀巴利，盛讚巴利擁有偉大嘅職業球員生涯，同時祝願巴利有美好將來。

英超最多上陣次數紀錄

1.巴利 653場

2.傑斯 632場

3.林柏特 609場

4.占士 527場

5.占士米拿* 538場

6.史必 535場

7.希斯基 516場

8.舒華沙 514場

9.加歷查 508場

10.菲臘尼維利 505場

*為現役球員

巴利英超上陣全紀錄

阿士東維拉（1998-2009）：上陣365場、入41球、41次助攻

曼城（2009-2014）：上陣132場、入6球、14次助攻

愛華頓（2014-2017）：上陣131場、入5球、8次助攻

西布朗（2017-2020）*：上陣25場、入1球、1次助攻

總數：上陣653場、入53球、64次助攻

*只計英超