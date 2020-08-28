曼城開價！1億歐元加3球星買美斯

曼城準備收購美斯嘅消息繼續成為球壇熱話，據西班牙《每日體育報》消息，曼城已經向巴塞隆拿開出第1份報價，而且出手相當夠份量，包括1億歐元轉會費，再加入貝拿度施華、加比爾捷西斯同艾利加西亞3位球星。巴塞隆拿暫時未作出回應，但消息指美斯將喺日內正式向公眾表達離隊原因，進一步向巴塞隆拿施壓。

巴塞隆拿一直堅持美斯離隊，買家要啟動合約內7億歐元買斷條款，但呢個係公認「冇可能」嘅方案，曼城今次第1份開價實在誠意十足，除咗1億歐元現金之外，葡萄牙國腳貝拿度施華身價估值達8,000萬歐元，而巴西前鋒加比爾捷西斯同西班牙年輕中堅艾利加西亞，一早就已經喺巴塞隆拿獵物名單之中，所以對巴塞隆拿係有一定吸引力。

由於群情洶湧，巴塞隆拿仍未落實點樣處理美斯嘅問題，據阿根廷媒體《TyC》報道，美斯將會喺未來幾日，正式喺社交網宣布要求轉會，並且解釋想離隊嘅原因，進一步向巴塞隆拿施加壓力。事實上，美斯依家正身處巴塞隆拿，電視台《El Chiringuito》周四(27號)更影到佢同蘇亞雷斯喺餐廳食晚飯，係美斯要求轉會消息爆出後首次露面。