西甲備戰期太短　比歷連尼：盡力砌好隊波

貝迪斯上月揾前曼城領隊比歷連尼執教，頂替被炒魷嘅魯比，希望「智利工程師」可以帶領球隊喺新一季做出佳績。近日球隊開始為新一季西甲開鑼備戰，喺熱身賽擊敗聯賽新軍卡迪斯，賽後新帥比歷連尼就交代球隊近況，更大吐苦水，直嫌季前熱身賽場數太少。

貝迪斯啱啱喺備戰期第一場熱身賽，面對今季升上西甲嘅卡迪斯，最終靠桑美占美利斯下半場一錘定音，以1比0擊敗對手。賽後比歷連尼就對結果感到滿意：「呢場比賽係好有挑戰性，因為係第一場熱身賽，而且我哋只係練咗兩星期，所有未有太多時間幫球隊做戰術準備。不過我認為球員個人表現唔錯，贏波係好緊要，最緊要都係冇失波。」

上季最終僅取積分榜第15位嘅貝迪斯，表現令人失望，比歷連尼執教之後，新一季目標自然係重回西甲前列，爭取歐戰資格。曾經教過曼城、皇家馬德里同維拉利爾等勁旅嘅比歷連尼，執教經驗夠晒豐富，不過上季踢完冇耐，新一季西甲緊接就要展開，備戰期難免變得比以往更短，「智利工程師」都似乎對呢嗰情況頗有微言：「我本來想幫球隊揾7場熱身賽踢，結果我哋只係踢到4場，唯有喺呢一個月内，盡力砌好隊波。」