馬古尼現身回應希臘事件：我唔需要道歉！

曼聯隊長哈利馬古尼最近去希臘度假期間，因被控襲警、傷人、試圖行賄等罪名被判監，上訴後得到重審機會，呢位英格蘭中堅周四(27號)接受《BBC》訪問，首次就事件親自向公眾回應，而佢堅持自己並冇任何犯錯，「唔需要向任何人道歉」。

哈利馬古尼今次接受《BBC》訪問前，要求保密依家身處嘅地方，被問到有冇打算公開道歉，哈利馬古尼表示：「我唔覺得自己需要向任何人道歉，道歉係做錯事嘅人先要做。」馬古尼同時表示令曼聯同曼聯球迷身處呢個環境感到遺憾。對於曼聯會唔會褫奪佢隊長資格，馬古尼就話：「能夠為曼聯效力已經係一大榮幸，呢個決定(褫奪隊長)唔係由我話事。」

哈利馬古尼之後再重覆案發時情況，同佢哋喺法庭上供詞一樣，都係指妹妹Daisy被人打針、被便衣警察截停Van仔後毆打等等，馬古尼提到：「我當時第一個諗法係有人要綁架我哋，佢哋一直打我隻腳，話我嘅足球生涯玩完，嗰陣我冇可能諗到佢哋係警察，所以我即使被鎖上手扣仍然想逃走。」

主持人之後問馬古尼，會唔會覺得去酒吧呢啲複雜地方係「自找麻煩」，呢位曼聯球員就反駁：「呢啲事喺任何地方都有機會出現，我好鍾意希臘，我唔明足球員點解好似去任何地方都會被指指點點，呢啲唔係我想要嘅生活方式。」