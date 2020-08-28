米高佐敦做中間人　NBA最快周六復賽

繼推遲昨日舉行的3場季後賽後，NBA今日（28日）再有金塊與爵士、快艇與獨行俠、塞爾特人與速龍的賽事延期。不過，為抗議種族歧視發起的罷賽行動迎來進展，據《ESPN》權威記者Adrian Wojnarowski報導，球員已達成共識繼續賽季，比賽最快會在香港時間明日回歸。

美國黑人男子布萊克被警察連開7槍，再度引發種族平權爭議。NBA一連兩日共6場季後賽延期，據美媒曝料，兩隊冠軍熱門湖人和快艇更提出終結賽季，惟聯盟昨晚重開會議，球員經過沉澱態度已有改變，同意本周末全面復賽。NBA官方亦發聲明表示：「我們希望周五或周六（美國時間）恢復比賽。今日下午13支球隊的球員代表和老闆將會舉行視像會議，討論下一步措施。球員工會代表、聯盟辦公室代表、NBA勞務關係委員會主席米高佐敦也會一同參與。」

值得一提的是，米高佐敦作為黃蜂班主，也是聯盟唯一擁有多數股權的黑人老闆，一直在勞資雙方間扮演調停角色，曾向球員工會主席基斯保羅和韋斯布克了解球員對社會公義的訴求。據悉他在會議中懇請球隊老闆容許球員表達不滿：「此時此刻，傾聽比說話更重要。」