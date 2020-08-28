74個體育館變身檢測中心　麥花臣居民反對

多個體育場館被徵用為檢測中心！普及社區檢測計劃（下稱「全民檢測」）將於下周二展開，政府周五（28日）公布全港141個社區檢測中心的位置詳情，被徵用的場所包括74個體育館及運動場館。由於政府在疫情記者會上明言「全民檢測」或會延長至下月14日，預料有關場館最快在10月才會重開予市民使用。有住在被徵用體育場地麥花臣場館樓上的居民擔心，病毒會經空氣傳播到樓上住宅，擬向法庭申請禁制令。

政府今早公布屬自願參與性質的「全民檢測」計劃詳情，計劃將於9月1日開始，市民可於本周六起接受網上預約，同時亦在網上公布全港141個檢測中心的位置，當中超過一半是室內體育館，包括每年甲一季後賽的主要場地伊利沙伯體育館。而修頓室內場館及麥花臣場館兩個非康文署的場地，亦被徵用作檢測中心之用。全港逾百個體育館中，有近七成半用作為檢測中心。

室內籃球場和體育館本已不在政府首階段有條件重開的體育場所之列，如今再公布多個場地被用作為檢測中心，勢必影響有關場地的重開時間。將軍澳單車館和順利邨體育館兩個屬精英運動員訓練場地，並未有列入名單，而位處於長洲、梅窩、坪洲及海傍街的4個離島體育場館也沒有被徵用，至於不在檢測中心名單內的體育場館何時重開，仍然是個未知之數。

旺角麥花臣場館為檢測中心之一，場館上的民居麥花臣匯，有居民聯同油尖旺和九龍城區議員召開記者會，反對政府在零諮詢的情況下徵用位處民居的麥花臣場館，擔心場館通風排氣口對正奶路臣街，若有確診者出現，新冠病毒將經空氣傳播到樓上住宅，居民代表質疑政府違反大廈公契，不排除向法庭申請禁制令。

被徵用作檢測中心的體育場地一覽

港島區

香港公園、石塘咀、上環、士美非路、柴灣、港島東、渣華道、鰂魚涌、西灣河、小西灣、香港仔、鴨脷洲、黃竹坑、漁光道、駱克道、黃泥涌、修頓場館、伊利沙伯體育館（中山紀念公園體育館用作實驗室、港灣道體育館作外傭檢測採樣中心）

九龍區

紅磡市政大廈、九龍城、土瓜灣、界限街一號、官涌、大角咀、麥花臣場館、長沙灣、荔枝角公園、北河街、保安道、彩虹道、東啟德、摩士公園、牛池灣、振華道、曉光街、藍田（南）、鯉魚門、牛頭角道、瑞和街

新界區

富亨、大埔墟、大埔、太和、鳳琴街、屏山天水圍、天暉路、天瑞、天水圍、元朗、良田、大興、賽馬會屯門蝴蝶灣、友愛、聯和墟、龍琛路、保榮路、和興、坑口、將軍澳、翠林、馬鞍山、美林、源禾路、荃景圍、荃灣、蕙荃、長發、荔景、北葵涌鄧肇堅、林士德、大窩口、青衣西南、青衣、東涌文東路