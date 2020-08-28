染疫康復後　李振豪：曾與垃圾桶做朋友

曾感染新冠肺炎的香港空手道代表李振豪和曾綺婷，周五（28日）擔任運動品牌Decathlon的一日運動大使，體驗零售業前線工作，並談及康復後的生活。李振豪透露曾因體能下降「訓練係咁嘔，同垃圾桶做朋友」，幸好現已恢復正常，準備迎接未知的挑戰。

香港空手道隊3月從法國集訓回港後，3名運動員李振豪、曾綺婷、周家謙及隨隊教練染疫，當中李振豪成為香港運動界首例，住院51日始完全康復。曾有報導指新冠肺炎或會導致肺功能永久受創，李振豪坦言曾為此憂慮：「有小小擔心。但事情已經發生了，我知道不可讓負面情緒蠶食自己，唯有做好本分，無論在病房還是出院後，都盡量維持訓練。」

出院後4星期，李振豪正式重投訓練，卻因體能下降狀態大不如前：「我的肺功能下跌了20%，重投訓練那個星期經常嘔吐，身邊長期擺放著一個垃圾桶，可以說是跟垃圾桶做朋友。」但經過數星期的訓練，他表示體能已經恢復如初。

隊友曾綺婷康復時間較短，留院29日期間亦有運動，但仍能感受到體能明顯下滑：「我沒有像豪B般練到嘔，但還是覺得很累很累。出院後我花更多時間跑步，希望『跑順條氣』，畢竟夠氣練習，先夠氣打完一場比賽。」雖然未知比賽何時重啟，但她表示不會迷失方向：「就算全世界體壇停頓，我們都不能放棄。一旦比賽重啟，就算沒有100%，都要用90%的狀態迎接。」

因應第三波疫情爆發，體院自7月尾重施「封院令」，沒有選擇留宿的李振豪和曾綺婷唯有居家訓練，亦沒有拍檔對打。但李振豪透露這段期間另有得著：「除了落街跑步鍛練體能，我主要針對自己的弱項作技術性調整。」至於體院日前宣布容許運動員家居隔離14日，並接受病毒檢測後返回體院，他表示若教練安排隊員返回體院，會跟從指引隔離和檢測。