【官宣】免簽兩中堅！堤亞高施華正式上車

車路士近期頻頻出手增兵，繼簽入德國射手迪姆華拿、李斯特城左閘芝維爾之後，又有收穫，除咗簽入法甲球隊尼斯中堅沙亞外，聖日耳門老將堤亞高施華亦以自由身加盟，超筍呀。

35歲嘅堤亞高施華，上季協助聖日耳門擸晒國內3項冠軍之餘，仲帶隊殺入歐聯決賽，可惜輸畀拜仁屈居亞軍，呢位巴西中堅啱啱同PSG約滿，最終轉投車仔，據報簽約1年，並有1年續約優先權。堤亞高施華表示好開心加盟車仔，成為主帥林柏特麾下一員感到好激動，仲話上車係爭取冠軍，能夠免費簽入呢經驗豐富嘅中堅，有助防線升呢，而佢又可同老友兼前PSG隊友、阿仙奴中堅大衞雷斯喺倫敦聚頭。仲有傳堤亞高施華周薪由PSG年代嘅30萬鎊，減到5至8萬鎊，真係抵玩。

至於另一位上車嘅後衞沙亞，係尼斯嘅青訓球員，17歲已經為尼斯上陣踢法甲，近4季都係球隊防線主力，總共上陣119次，攻入3球。不過，呢位法國U21小國腳今夏約滿之後，拒絕續約，曾經引來巴塞隆拿、阿仙奴、AC米蘭、國際米蘭爭奪，最終佢選擇加盟車路士，車仔免轉會費簽到呢位天才後衞，雙方簽約5年，真係執到寶。