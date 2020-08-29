迪比創造4球！巴塞斟佢取代蘇亞雷斯

周六(29日)凌晨法甲，里昂翼鋒迪比上演帽子戲法，加上令對手擺烏龍，1人創造4個入球，協助里昂以4比1反勝迪安，打開今季聯賽勝利之門。迪比嘅神級演出，引來巴塞隆拿關注，計劃收購呢位荷蘭國腳取代蘇亞雷斯。

由於里昂早前打入歐聯4強，球隊首場法甲推遲1輪舉行，呢支勁旅延續歐聯強勢，即使開波14分鐘先失守，但都成功反勝，並成為迪比個人騷，佢先係射入12碼扳平。

踢到臨完上半場，呢位26歲翼鋒1分鐘連建兩功，先係逼到迪安中堅洛杜亞擺烏龍，跟住自己再入1球，里昂閃電反超前3比1。

換邊之後，迪比又主射12碼入網，完成戲子戲法，佢新1季首場聯賽就「戴帽」，真係好兆頭。

迪比3年半前由曼聯轉投里昂後，獲得重生，過去3季法甲上陣85次入38球，並於剛過去歐聯轟入6球，包括16強次回合入波，為里昂取得關鍵作客入球，成為球隊後來爆冷殺打入歐聯4強嘅功臣，所以不斷有呼聲要求曼聯回購迪比。

不過，曼聯面臨被截胡，巴塞隆拿早前聘請荷蘭名帥朗奴高文執教後，已準備放走33歲老將蘇亞雷斯，加上美斯都可能離隊，朗奴高文有意簽入同胞迪比，將佢打造成球隊新骨幹。