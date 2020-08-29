睇社區盾之前　有3場日職熱身喎

今日大家焦點，梗係場社區盾，不過社區盾夜晚11點半先踢，下晝有日職，睇住3場直播波嚟玩啦。

神戶勝利船對橫濱水手，雙方實力相當接近，近況就水手好啲，不過水手聯賽作客保守，近6場有5次開半場和，追多一次啱數。

北海道札幌岡薩多主場對名古屋鯨魚，鯨魚上場打破川崎前鋒聯賽不敗身，信心自然返晒嚟，乘勇再斬幾両，必揀客W。

至於輸畀鯨魚嘅川崎前鋒，周中補賽再同勝利船打成2:2，返主場鬥清水心跳，當然想全取3分，但以往心跳對前鋒都入到波，前鋒主勝太熱，轉捧3.5球大好過。

直播表

周六5:00pm 日職 神戶勝利船 Vs 橫濱水手

有線664、604台

周六6:00pm 日職 北海道札幌岡薩多 Vs 名古屋鯨魚

有線661、601台

周六6:00pm 日職 川崎前鋒 Vs 清水心跳

有線662、602台

周六11:30pm 社區盾 阿仙奴 Vs 利物浦

無綫85台

周日0:30am 蘇超 咸美頓 Vs 格拉斯哥流浪

myTV Gold 302、Now 639、有線655、615台