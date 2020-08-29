NBA周日復賽　特朗普「火上加油」

抗議種族歧視引發罷賽的NBA，聯盟與球員工會經過多番商討後終於達成協議，香港時間周日將會復賽，進行日前罷賽的三場季後賽。

周日上演的三場比賽包括公鹿對魔術、火箭對雷霆及湖人對拓荒者的第五場季後賽，而周一則會進行快艇對獨行俠、金塊對爵士的Game6，以及塞爾特人對速龍在次圈的首輪爭逐。

NBA聯盟與球員工會發出的聲明中提到，「NBA與球員同意建立一個社會正義聯盟，以倡導警察及刑事司法改革；擁有NBA球隊的城市，將在場館設施轉變為2020年大選的投票地點，以在新冠肺炎疫情下為公眾提供安全的投票環境；聯盟將與合作伙伴利用每場季後賽的廣告位置，促進公民更多參與選舉，及提高公民投票的意識。」這些承諾是在NBA復賽後，以一個平台來促進社會公正，同時NBA亦會創建一個基金會，主要為黑人社區爭取經濟權利。

不過，總統特朗普對於NBA球隊提出罷賽似乎想「火上加油」，他周五接受訪問時稱：「真是可怕！我覺得佢哋咁樣做（罷賽）只會消滅籃球。」他直言運動不應涉及政治，「你睇體育比賽是為了輕鬆，喺唔同嘅世界，你一定唔想睇波都有政治，我都唔想見到。」

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