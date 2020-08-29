尼曼查馬迪1次「魯莽決定」搞到要隔離

曼聯中場尼曼查馬迪周五(28日)晚宣布退出塞爾維亞國家隊，結束11年國際賽生涯，但呢位32歲老將亦因為放棄國腳資格，失去「精英運動員」資格，由外地返到曼徹斯特後需要隔離14日，將錯過曼聯開操後初期訓練。

塞維爾亞足總體育總監馬迪查斯域表示，尼曼查馬迪已經向足總提出退隊要求，但並冇透露原因，足總亦尊重佢嘅決定，以及感謝佢多年嘅付出。

一般相信係因為呢位中場老將近年無復當年之勇，難以兼顧球會及國際賽，惟有退出國際賽舞台，專心為曼聯比賽。

不過，尼曼查馬迪今次決定似乎揀錯時間，因為如果佢繼續為塞爾維亞出戰9月初對俄羅斯及土耳其嘅歐國聯，就可以獲得「精英運動員」資格，返回曼聯後，可以得到英國政府豁免，唔需要隔離。

尼曼查馬迪依家退出國家隊，冇咗呢個「特權」，意味佢同一般外國入境人士一樣，到咗英國後，需要隔離14日，將錯過曼聯9月2日開操後初期訓練，難免影響佢備戰新一季賽事，尼曼查馬迪原本諗住退出國家隊，專心為曼聯搏殺，依家反而搞到弄巧反拙。