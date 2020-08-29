安倍辭職打亂東京奧運　IOC即聯森喜朗

日本首相安倍晉三日前以個人健康為由辭去首相職務，這位當年申辦成功的最大功臣突然引退，令推遲一年的東京奧運能否順利舉行添上隱憂。

國際奧委會主席湯瑪士巴治與東京奧組委主席森喜朗通電，雙方確認會朝着明年夏天舉行東奧繼續合作，湯瑪士巴治感謝安倍晉三將奧運會自1964年後再次重回日本，「這些年來，安倍晉三一直強而有力兼可信賴的拍檔，即使東京奧運延期一年，我們依然能找到解決方案，整個日本及全世界的運動員都感謝他。」

不過，當問到安倍辭職對東奧籌備的影響，日本奧委會主席山下泰裕表示：「我唔知，現在還是不確定會否有影響」事實上，自新冠肺炎疫情突襲全球，日本超過7成民眾都支持取消舉辦東奧。

如此同時，日本政府下周會就東奧防疫開會，預計屆時還將建議佩戴口罩，但又要考慮到當時正值炎炎夏日，要克服防暑的問題。

此外，日本政府亦準備採購5.21億劑的疫苗，給國民及訪客注射，讓大家可以確信在一個絕對安全的環境。在新冠肺炎爆發之前，有人曾預測奧運會可吸引60萬人到訪日本，但受疫情影響，可能精簡賽事，不過仍將有11000名運動員從全球各地飛到日本，在大流行的背景下，目前日本仍向140多個國家實施入境禁令，就算有疫苗，要讓運動員、訪客抵達日本之前或之後注射，都會是一個艱巨任務。

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