社區盾「軍兵大駁火」注定多波入

象徵住英超回歸嘅社區盾周六(29日)晚開戰！上季聯賽盟主利物浦，喺溫布萊球場力戰英足盃冠軍阿仙奴。「紅軍三叉戟」入波能力令人聞風喪膽，熱身賽仲有小將利安比維斯達爆發；「兵工廠」亦有新兵韋利安加盟增強攻擊力，雙方勢均力敵、旗鼓相當，近年對賽亦頻演入球騷，揀中位數3.5球入球大博有好分頭。（無綫85台周六晚11時30分直播）

兵工廠4球員疑「中招」

開波前阿仙奴收到少少壞消息，英國《每日郵報》報道，「兵工廠」有4名球員正接受隔離，包括門將達米安馬天尼斯以及另外兩名冇開名球員，另一名球員則係盛傳將加盟嘅巴西中堅加比爾加希斯，不過佢因為由法國出發，有冇染疫都按例需要隔離。

不過，阿仙奴實力一向有保證，佢哋從車路士免費簽入韋利安，絕對係領隊阿迪達一個最佳收購，相信以韋利安喺英超咁多年經驗，配合尼基迪亞同奧巴美揚，料兵工廠攻擊力將得到極大提升，預計韋利安今場應該會正選殺敵。

射手列陣爭頭彩

唔計改制嘅雙冠軍，以往阿仙奴贏過14次社區盾，利物浦則贏過10次。至於雙方對賽229次，利物浦戰績稍稍領先，獲89勝61和79負，從以上數據分析，預計今場雙方旗鼓相當，勝負難料。兩軍自2015年8月對碰互交白券之後，其後10次交手場場有波入，其中8場總入球達4球或以上，去年10月聯賽盃16強激爆5比5「和其他」波膽，令人印象深刻。

預料今場利物浦領隊高普會繼續擺出「三叉戟」前線陣，穆罕默德沙拿、羅拔圖法明奴夥拍沙迪奧文尼攻堅。至於阿仙奴拿卡錫迪雖然未必上陣，未能同奧巴美揚及韋利安組成「LAW組合」，但尼基迪亞嘅活力比拿卡錫迪更佳，今場爭攞頭彩相信會上演入球騷，推介3.5球入球大。