抗癌594日復出　日本飛魚激動落淚

離開賽場594日，戰勝白血病的日本泳壇名將池江璃花子周六出戰復出第一擊，在國內特別游泳大賽以26秒32完成50米自由泳初賽，以總成績第五名完成，成績相當令人鼓舞，她賽後激動落淚，並坦言希望向世人發放正能量。

這位20歲的日本飛魚被編在第三線，以由帶到尾的氣勢直撲終於，獲得小組首名，其所造出的時間比起自己保持的全國紀錄24秒21相差約兩秒，但比起復出的目標時間游快0.54秒，並以總成績第五名完成，取得日本大學生錦標賽資格，池江爬上泳池時，其淚水已忍不住流下，「這個時間比我預期好，我無想過可以首名衝線，真係好開心。」她賽後坦言：「我覺得再次展開自己游泳的第二人生，這是個好開始。」

池江在2018年的亞運會勇奪6面金牌，被視為日本於東京奧運的金牌希望，惟去年一月證實患上白血病，即要暫時離開泳池專注治療，終於在12月戰勝癌魔，今年3月重返泳池恢復訓練。即使東京奧運會推遲一年，但她不期望會入選東京奧運，但會以2024年的巴黎奧運作目標。

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