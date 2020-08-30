打和1比1 阿仙奴互射12碼贏利物浦捧社區盾

本年度英格蘭社區盾賽事，上屆足總盃盟主阿仙奴與英超冠軍利物浦，激戰90分鐘打成1比1，阿仙奴憑互射12碼擊敗利物浦，贏得冠軍，亦是兵工廠繼2014、2015、2017年之後，6年內4度奪標。

6分鐘，華基爾雲迪積克率先破門，不過隊友開罰球時佢已經跌落越位陷阱，入球被判詐胡。紅軍唔入，轉頭阿仙奴反擊得手，12分鐘，奧巴美揚接應布卡約沙卡右路大腳轉方向，在左路切入禁區頂射個靚波彎入遠柱，阿仙奴領先1比0。

其後阿仙奴有2次幾乎擴大比數，布卡約沙卡2度妙傳尼基迪亞，可惜這位英格蘭前鋒1次射得太正被救出，另一次禁區頂炒高，錯失入波機會；賽事逐續演變成攻防戰，利物浦圍攻阿仙奴，但真正威脅不大。

下半場利物浦繼續施壓，56分鐘沙迪奧文尼埋門，但過唔到達米安馬天尼斯，其後高普換入日本外援南野拓實，收到意想不到效果，南野拓實上陣不久便作出一次施射，但被達米安馬天尼斯沒收，戰至73分鐘，紅軍另一次攻勢，兵工廠後衞薛迪索拉斯攔截變助攻，彈畀門前嘅南野拓實射成1比1。

進入互射12碼階段，利物浦第3輪利安比維斯達射失，阿仙奴5射皆中，最終阿仙奴獲勝，捧走今屆社區盾。

互射12碼

利物浦 阿仙奴

沙拿 入 雷斯尼爾遜 入

法賓奴泰華利斯 入 美蘭尼爾斯 入

利安比維斯達 不入 薛迪索拉斯 入

南野拓實 入 大衞雷斯 入

居迪斯鍾斯 入 奧巴美揚 入