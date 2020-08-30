南野拓實創歷史！高普準備今季重用佢

利物浦雖然喺社區盾互射12碼不敵阿仙奴，但都有收穫，就係日本國腳南野拓實終於取得加盟以來首個入球，並成為紅軍史上第1位入波嘅日本人，領隊高普大讚呢位25歲翼鋒，預料新一季將會重用佢。

南野拓實今年1月1日正式由薩爾斯堡轉投利物浦，由於紅軍鋒線人才濟濟，佢上季只上陣14次，而且大部份比賽都係後備上陣，導致一直食白果，令人擔心佢喺球隊嘅前途。

呢位靚仔球星今場59分鐘入替尼高威廉斯，僅過14分鐘，就入波為利物浦扳平1比1，等咗241日終於開齋，認真難能可貴，佢喺互射12碼階段，亦成功命中。

雖然利物浦最終都係落敗，但領隊高普仍然大讚南野拓實：「呢個入球非常重要，佢幫助咗球隊好多，其實全隊表現都唔錯，只係節奏比較慢。」

南野拓實上陣前，高普同佢面授機宜密密斟，呢位日本國腳亦完成任務入波，經此一役之後，應該可以獲得高普信任，相信新一季上陣機會將會增加，球迷都希望南野拓實可以成為另一位孫興民，證明亞洲球員可以喺頂級勁旅擔當重要角色。