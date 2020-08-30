避過社區盾魔咒！利物浦衞冕英超在望

2020年08月30日 10:02
  • 東網電視
    更多新聞短片
    (Getty Images)
    足球博彩神器，每日重心提供盡在《彩報》：http://win.on.cc/football/　
    利物浦連續2季喺社區盾輸波，但對於紅軍而言，可能係「好消息」，因為一直以來盛傳英超有「社區盾魔咒」，就係奪得社區盾嘅球隊，往往都會失落該季英超冠軍。
    由09/10年球季開始計，過去11屆社區盾冠軍，只有2屆盟主可以奪得該季英超冠軍，換言之「失冠率」超過80%。僅有2隊例外係2010/11年球季嘅曼聯以及2018/19年球季嘅曼城。
    不過，曼城上季獲得社區盾之後，都係頂唔住魔咒，最終被利物浦大幅拋離，失落英超冠軍。
    以阿仙奴近年表現，恐怕新一季英超都只屬陪跑份子，意味「社區盾魔咒」又會再次應驗，利物浦領隊高普應該好慶幸今次「失盾」。
    球季 社區盾冠軍 英超冠軍
    09/10 車路士 曼聯
    10/11 曼聯　 曼聯
    11/12 曼聯　 曼城
    12/13 曼城　 曼聯
    13/14 曼聯　 曼城
    14/15 阿仙奴　 車路士
    15/16 阿仙奴　 李斯特城
    16/17 曼聯　 車路士
    17/18 阿仙奴　 曼城
    18/19 曼城 曼城
    19/20 曼城 利物浦
    20/21 阿仙奴 ？