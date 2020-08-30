避過社區盾魔咒！利物浦衞冕英超在望

利物浦連續2季喺社區盾輸波，但對於紅軍而言，可能係「好消息」，因為一直以來盛傳英超有「社區盾魔咒」，就係奪得社區盾嘅球隊，往往都會失落該季英超冠軍。

由09/10年球季開始計，過去11屆社區盾冠軍，只有2屆盟主可以奪得該季英超冠軍，換言之「失冠率」超過80%。僅有2隊例外係2010/11年球季嘅曼聯以及2018/19年球季嘅曼城。

不過，曼城上季獲得社區盾之後，都係頂唔住魔咒，最終被利物浦大幅拋離，失落英超冠軍。

以阿仙奴近年表現，恐怕新一季英超都只屬陪跑份子，意味「社區盾魔咒」又會再次應驗，利物浦領隊高普應該好慶幸今次「失盾」。

球季 社區盾冠軍 英超冠軍

09/10 車路士 曼聯

10/11 曼聯 曼聯

11/12 曼聯 曼城

12/13 曼城 曼聯

13/14 曼聯 曼城

14/15 阿仙奴 車路士

15/16 阿仙奴 李斯特城

16/17 曼聯 車路士

17/18 阿仙奴 曼城

18/19 曼城 曼城

19/20 曼城 利物浦

20/21 阿仙奴 ？