王者之戰鍊到尾　墨城讓客有出「悉」

澳職季後賽周日（30日）上演終極決賽，由常規賽1哥FC悉尼火併2哥墨爾本城；FC悉尼近4次打入季後賽決賽3次捧盃，不過3次皆要力拚至互射12碼才告險勝，單計法定時間其實4場未贏過；墨城復出後4場聯賽3勝1和，狀態對辦，博墨城法定時間內可保不敗，受讓捧讓球客勝。（myTV Gold 301、Now 638、有線654及614台周日下午4時30分直播）

今年係澳職成立第15個球季，對上14季共有8支球隊可以包辦常規賽及季後賽冠軍，FC悉尼曾經試過2次，而且FC悉尼史上5次打入澳職季後賽決賽，只係試過1次屈居亞軍，捧盃率高達8成，貴為今季常規盟主，FC悉尼今場自然被一致睇好。

FC悉尼3次捧盃都要射12碼

不過細心翻查往績，FC悉尼除咗喺澳職成立首季以1比0擊敗中岸水手，其餘4次決賽喺法定時間只得3和1負，3次捧盃都係靠互射12碼勝出，單計90分鐘表現唔算十分出色。

論兩軍復賽後狀態，墨爾本城絕不比FC悉尼遜色，墨城復賽後4戰3勝1和，當中包括以2比0擊敗今場對手FC悉尼；射手占美麥卡倫更加連續4場有士哥，個人獨取5球，腳風大順；FC悉尼停擺前20場聯賽獲15勝3和2負，但復賽後6場常規賽僅獲1勝2和3負，面對無緣季後賽嘅紐卡素噴射機、阿德萊德聯都贏唔到，就算有留力季後賽之嫌，以墨城近期大勇狀態，FC悉尼都冇十足把握可以喺法定時間之內解決對手，讓球主客和FC悉尼要讓波，寧捧墨城讓球客勝。

●笛子波童

直播表

周日4:30pm 澳職 FC悉尼Vs墨爾本城

Now 638、有線654、614台、myTV Gold 301

周日4:30pm 韓職 蔚山現代VsFC首爾

無綫85台

周日5:00pm 日職 FC橫濱Vs大阪櫻花

有線661、601台

周日11:30pm 蘇超 喜伯年Vs鴨巴甸

Now 638、有線654、614台、myTV Gold 301