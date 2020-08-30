【有片】迪姆華拿閃電入波！但車仔傷兩人

今夏大肆增兵嘅車路士喺周六(29日)深夜展開首場季前熱身賽，作客出戰白禮頓，由RB萊比錫來投嘅前鋒迪姆華拿，首度為車仔披甲立即建功，開4分鐘就閃電入波，為球隊打開紀錄，證明佢4750萬鎊(約4.9億港元)身價物有所值。可惜車路士補時失守，被白禮頓逼和1比1，後防仍然係領隊林柏特最頭痛嘅問題。

白禮頓同政府商討後，今場容許2524位球迷入場睇波，成為英國新冠肺炎大爆發以來，第1場有球迷入場嘅比賽。

車路士2位新兵迪姆華拿、薛耶治都正選上陣，並立即發揮進攻威力。開波4分鐘，薛耶治右路傳中，赫臣奧杜爾二傳畀後上嘅迪姆華拿射入，可見呢位24歲德國國腳狀態相當弗，佢今場踢咗61分鐘後，由基奧特入替。

車路士6月宣布簽入迪姆華拿時，唔少球迷擔心會佢中「車鋒魔咒」，因為車仔近16年以來，高價收購名牌前鋒，往往失敗收場，包括2004年基士文、2006年舒夫真高、2011年費蘭度托利斯，佢哋表現都強差人意。

即使近年簽入嘅迪亞高哥斯達曾經有唔錯演出，但最後都係不歡而散。幸好迪姆華拿上「車」後處子戰，立即交出功課，以行動令球迷釋疑。

不過，車路士今場下半場卻遭到連番打擊，薛耶治扭傷膝頭，退下火線，之後仲有前鋒基奧特撞爆頭，幸好只係皮外傷。

踢到補時，車仔20歲小將艾柏度禁區內犯規，被判罰12碼，白禮頓由柏斯高哥斯射入逼和1比1。