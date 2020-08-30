終極施壓！美斯拒絕歸隊做病毒測試

巴塞隆拿球王美斯去意已決，根據西班牙傳媒報道，呢位33歲阿根廷球王透過律師團隊通知巴塞，佢唔會喺西班牙時間周日(30日)歸隊，接受新冠肺炎病毒測試，亦冇透露幾時返回球隊，似乎想利用罷操，逼使巴塞放佢走。

巴塞要求球員於當地時間周日(30日)抵達球會基地，接受新冠肺炎病毒測試，跟住周一(31日)展開操練，但根據目前情況來睇，美斯應該唔會歸隊。

美斯近年同巴塞管理層關係惡化，今季曾同當時總監艾比度隔空罵戰，球隊成績亦每況愈下，失落西甲冠軍之餘，更於歐聯8強以2比8慘敗畀拜仁慕尼黑，令美斯心淡，希望離隊，盛傳佢想轉投曼城，同哥迪奧拿再續前緣。

美斯將於明年6月尾約滿，但根據佢2017年續約「3+1年」條款，佢今季結束後可以選擇自由身離隊，原本佢希望同巴塞和平分手，但會方卻指條款過咗6月10日就失效，必須有球會畀到7億歐元(約64.4億港元)違約金，或者美斯等多10個月約滿，先至走得。

美斯眼見巴塞方面唔肯讓步，今次干脆出絕招「玩失蹤」，不惜同球會攬炒。據悉美斯罷操頭2日，巴塞可以扣佢10%月薪，如果罷操超過2日，更加可以重罰扣25%月薪，如果美斯一星期唔見人，可能被球會罰款過百萬歐元，有傳美斯可能喺周二(9月1日)自行宣布離隊。