缺席阿積士熱身賽　雲迪碧克加盟曼聯好事近

曼聯新一季要挑戰英超同歐聯等多條戰線，陣容厚度必定要有返咁上下先得，近日佢哋就將引援目光，擺咗喺荷蘭天才中場雲迪碧克身上，希望羅致呢位23歲荷蘭國腳，同保羅普巴及波基斯費南迪斯組成最强中場組合。

雲迪碧克喺阿積士嘅去留問題，近日有進展。周日(30日)對法蘭克福嘅熱身賽，呢位球隊青訓產品就畀阿積士主帥坦哈格排除喺大軍外，賽後坦哈格向荷蘭當地傳媒Ziggo Sport解釋：「因為有新事態發展，所以冇擺佢(雲迪碧克)落大軍名單。」阿積士主帥仲透露呢幾日内，會有最新消息公布，令外界猜測雲迪碧克即將會離開呢支荷甲勁旅，外流展開新挑戰。

而曼聯就被指係最有機會簽入雲迪碧克嘅球隊，現時阿積士正等緊「紅魔」嘅報價，預計轉會費唔會少於4900萬英鎊。不嬲盛產明日之星嘅阿積士，2018/19賽季曾經殺入歐聯4強，法蘭基迪莊同馬菲斯迪歷特等當年陣中猛將，事後隨即被歐洲各大豪門相中。作為陣中一份子嘅雲迪碧克，亦一直畀多間球會虎視眈眈，除咗曼聯之外，啱啱揾嚟朗奴高文執教嘅西甲勁旅巴塞隆拿，就係另一支有意引入雲迪碧克嘅球隊。