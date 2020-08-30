悉尼加時破城　5奪澳職季後賽冠軍奠霸權

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周日（30日）下午澳職季後賽決賽，FC悉尼與墨爾本城激鬥90分鐘踢成0比0，衞冕嘅悉尼喺加時憑奇兵賴恩格蘭近門撞入，苦戰之下險勝1比0，成為澳職史上首支5奪季後賽冠軍嘅球隊，認真威水。

FC悉尼意外將中場鮑祖漢先任後備，而墨爾本城喺初段明顯佔上風，射手占美麥卡倫有多番埋門，其中一次趁悉尼門將列美尼出迎幾乎偷到雞，可惜畀對手後衞封窄角度而失機，去到17分鐘出現具爭議一幕，當時占美麥美倫快射省中敵方，個波彈出禁區外，隊友迪爾布歷治立即左腳怒射破網，不過球證透過VAR提示，睇番慢鏡發現迪爾布歷治射波嗰陣，墨城前鋒拉治蘭威爾斯於禁區阻擋列美尼嘅視線，因此推翻呢個入波，令墨城空歡喜一場堅慘。其後悉尼前鋒方祖殺入禁區畀居迪斯古特撞跌，但球證冇判12碼。

下半場悉尼豁出去進攻，連高域於左路入楔埋門，過唔到墨城門將湯高華，其後保羅列治嘅遠程炮亦斜出，法定時間互交白卷。加時上半場，悉尼嘅魯克巴坦妙傳賴恩格蘭，呢位近年飽受傷患困擾嘅右閘攝到個靚位，喺近底線前第一時間心口撞入，最終險勝1粒，唔單止衞冕成功，4年來3度稱霸季後賽，並且第3次包辦常規賽同季後賽冠軍，亦力壓墨爾本勝利，榮膺史上首支於季後賽5度封王嘅球隊，奠定澳職霸權地位。