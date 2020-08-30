當選德國足球先生　羅拔仔：我本應攞金球獎

拜仁慕尼黑在疫情下橫掃球壇，首席射手羅拔利雲度夫斯基更成為史無前例嘅「三冠王」兼「三料金靴」，贏盡所有，可惜本年度金球獎卻因疫情肆虐取消，羅拔仔接受德甲官網訪問時亦遺憾地說：「我值得攞金球獎，呢個獎本應屬於我。」

拜仁慕尼黑今季成為三冠王，贏取德甲、德國盃及歐聯冠軍，羅拔仔全季攻入55球，包括德甲34球、德國盃6球、歐聯15球，3項賽事都係最佳射手，羅拔仔表示：「我認為，如果一名球員取得如此偉大成就，佢就應該獲得金球獎。」可惜嘅係，金球獎今年取消評選，雖然羅拔仔係大家心目中嘅球王，但就冇得攞獎。

今年未能登基做球王，羅拔仔並無氣餒，佢認為以拜仁現時狀態，可以強勢延續多3年：「拜仁陣容鼎盛，整體實力強大，當菲臘比古天奴或比列錫在最後10分鐘後備上陣，對手將意識到我哋並無打算停止進攻，而係繼續施壓。」

至於大勝8比2巴塞隆拿之戰，羅拔仔表示：「其實該仗賽前，有人預測我哋可以贏5比1，不過同8比2嘅賽果仍然相差好遠，賽前隊友問我能否贏得歐聯冠軍，我嘅答案係一定可以。」

雖然冇得攞金球獎，但羅拔仔成就有目共睹，德國《踢球者》消息，羅拔仔當選本年度德國足球先生，得票276票，大比數拋離54票得第2位嘅湯馬士梅拿，拜仁主帥費歷克則擊敗利物浦領隊高普，當選德國最佳教練。