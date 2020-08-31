西甲聯賽會撐巴塞　美斯走唔成？

西甲聯賽會歸邊撐巴塞，美斯走唔成？

美斯向巴塞隆拿要求啟動「離隊條款」，轟動全球，至於美斯合約中嘅7億歐元(約65億港元)違約金，由於數額龐大，喺圈中引起激烈討論，有人認為違約金已失效，巴塞方面當然死咬仲有效，究竟內情係點？

西班牙電台報道，美斯現時合約係2017年簽定，為期3年，巴塞可選擇延長1年，換句話講，美斯嘅合約於今夏已經到期，所謂尚餘1年約，係巴塞延長嘅年期，因此巴塞向外報稱，美斯合約到仲有1年。

報道指，至於7億違約金年期，其實喺2019至20球季結束後，亦已到期，巴塞延長合約1年，就唔包括違約金。巴塞方面當然否認，並堅持合約一日生效，違約金條款仍然存在。

原本巴塞對於收取違約金一事都唔太樂觀，佢哋亦唔想同美斯打官司，為免官司一旦敗訴一無所得，巴塞希望同曼城交易，轉會費為2.5億鎊，並且願意用錢加球員交易。但係西甲聯賽會尋晚突然發聲明，話份合約絕對有效，「離隊條款」已經過期，美斯要走就必須畀7億歐元違約金，令佢嘅處境馬上變得非常被動。