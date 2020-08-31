曼聯4,000萬鎊簽雲迪碧克　黃金中場點排？

今個夏天買人處處碰壁嘅曼聯終於有收穫，據英國各大傳媒報道，「紅魔鬼」已經同荷甲勁旅阿積士傾掂數，將會以4,000萬鎊收購荷蘭國腳中場雲迪碧克，呢位23歲球星並冇為阿積士出戰周末熱身賽，教練坦哈格證實佢正傾緊轉會，只要完成體測，雲迪碧克就會同曼聯簽約5年。

曼聯領隊蘇斯克查一直欣賞雲迪碧克，1年前開始已經密切注視呢位荷蘭國腳，雖然皇家馬德里亦都虎視眈眈，但曼聯同阿積士總監雲達沙關係密切，最終贏出呢場爭奪戰。消息指曼聯今次收購要先畀約3,500萬鎊，另外500萬鎊為浮動獎金，總值為4,000萬英鎊。

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「紅魔鬼」本身已有波基斯費南迪斯同保羅普巴2大星級中場，依家再加入雲迪碧克，3大球星將可以組成「黃金中場」。預計「波費」會擔任進攻自由人角色，至於保羅普巴同雲迪碧克都係比較擅長踢「Box to Box」位置，慣例上蘇斯克查會起用一個防守型中場(尼曼查馬迪、湯麥米尼)，不過雲迪碧克上季喺阿積士亦有6次以防守中場身份上陣，估計面對實力較弱球隊，可以排出波費、保羅普巴同雲迪碧克嘅中場組合。