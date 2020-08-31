英超冠軍　利物浦原陣衞冕默契夠

新一季英超於9月12日（下周六）開鑼，英超冠軍將於周二（1日）正式開售，利物浦上季以無敵姿態歷史性首次贏得英超冠軍，今季毫無疑問繼續被視為奪標大熱門，不過曼城、曼聯、車路士今季冇受疫情影響積極擴軍，當中以車路士簽入多名猛將最來勢洶洶，絕對有機會繼2016/17球季後，再次將英超獎盃帶返倫敦。

利物浦上季拋離第2位嘅曼城18分，雖然未能打破英超歷來冠、亞軍積分最大差距紀錄，不過佢哋頭29場聯賽豪取27勝1和1負，全季6次失分有3次係喺宣布提早封王後錄得，論整體水準及表現依然一支獨秀。紅軍今季人腳變動不大，暫時只放走拉爾拉拿、洛夫雲兩名後備，補入希臘左閘迪斯米卡斯，將以上季奪冠嘅主力陣容進行衞冕，由於呢個班底大部分都處於當打年紀，經過多年合作，默契更上一層樓，自然成為紅軍今季衞冕最大本錢。

曼城今季針對性由般尼茅夫購入中堅尼敦阿基，堵塞防線漏洞，不過老將大衞施華離隊，上季失去高柏尼、缺少場上領袖嘅問題依然未解決，就算能夠成功簽入美斯，呢名阿根廷球王嚟到英超表現係點仲係未知數。曼聯上季中加入波基斯費南迪斯，成為下半季復甦、成功搶得歐聯入場券嘅轉捩點，荷蘭中場雲迪碧克盛傳即將加盟，中前場可謂如虎添翼，可惜中堅哈利馬古利、域陀連迪路夫或艾歷拜利都畀唔到人穩健信心，經常失大意波，係聯賽爭標路上嘅最大絆腳石。

講買人車路士係今季英超最闊綽球隊，由上季中率先公布購入阿積士翼鋒薛耶治，到上季未完再成功羅致德國中鋒迪姆華拿，足證車仔今季圖強決心；上周佢哋再由李斯特城引入左閘芝維爾，並免費簽下巴黎聖日耳門中堅堤亞高施華，防守力量及經驗均得到提升，上季掀起嘅青春風暴有望進一步強化，唔排除成為爭標一路奇兵。

近10季英超冠軍

2019/20 利物浦

2018/19 曼城

2017/18 曼城

2016/17 車路士

2015/16 李斯特城

2014/15 車路士

2013/14 曼城

2012/13 曼聯

2011/12 曼城

2010/11 曼聯