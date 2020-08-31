曼城斟美斯合約曝光　5年總值7.5億歐元

美斯離隊事件持續發酵，雖然巴塞隆拿及西甲賽會均聲稱，美斯離隊必須付清違約金，為數高達7億歐元巨款才可回復自由身，不過西班牙傳媒《馬卡報》繼續推波助瀾，認為美斯佔法律理據，仲爆出曼城向美斯開出巨額合約細節，5年總值7.5億歐元，仲幫佢鋪好去美職後路添。

報道指，曼城將美斯職業生涯晚期規劃妥當，開出1份為期5年合約，總值7.5億歐元(約69億港元)，內容包括每年1億歐元薪金，合約首階段效力曼城3年，踢滿3年美斯36歲，就會轉會去曼城同系球會美職紐約城，效力2年，由曼城轉投紐約城獲2.5億歐元特別報酬，既避開歐洲足協財務公平條例，又可以幫美斯諗好往後5年前景，令佢專心踢波。

面對曼城咁人性化嘅安排，再對比巴塞隆拿歷年來對旗下功臣嘅殘酷，相信大家都估到美斯嘅選擇，至於巴塞違約金嘅問題，雖然巴塞同西甲賽會堅稱，美斯必須支付7億歐元違約金才可離隊，但《馬卡報》訪問過法律學者，認為美斯佔法律理據，打官司勝算高。

西班牙拉里奧哈法律大學教授Juan Ramon Liebana表示，雖然美斯啟動「離隊條款」時已經超過6月10日期限，但由於疫情影響，巴塞在8月23日踢畢最後一場賽事才算完季，美斯有合理理由在完季後啟動「離隊條款」，法律理據亦在美斯一方。

再有報道列出美斯與巴塞合約條文，當中有一段「在2019/20球季結束後，球員單方面使用解約條款時，該補償機制將不會生效。」按條文字面來看，美斯已立於不敗之地。