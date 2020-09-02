韋拿杜姆同意加盟巴塞 轉會費低到你唔信

西班牙《每日體育報》以頭版報道，利物浦中場韋拿杜姆已經同意加盟巴塞隆拿，雙方將會約3年。

由於呢位29歲荷蘭國腳同紅軍只剩下唔夠1年合約，所以轉會費僅為1500萬歐元(約1.4億港元)至2000萬歐元(約1.8億港元)。利物浦焗住賤賣主將，對於新一季爭取衞冕英超，造成沉重打擊。

韋拿杜姆2016年由紐卡素加盟利物浦，當時轉會費都達到2600萬歐元，但由於佢唔願意續約，加上巴塞力斟之下，紅軍只能以蝕本價出售佢，以免佢明年夏天自由身離隊，而人財兩失。

利物浦蝕錢事小，失去1位主將事大，韋拿杜姆過去4季都係紅軍必然正選，總共上陣187次，射入19球及16次助攻，協助球隊奪得1次英超、1次歐聯及1次世冠盃冠軍，屬於紅軍復興重臣。

韋拿杜姆嘅代表作一定係上年歐聯4強次回合，個人梅開二度，幫助利物浦主場以4比0大勝巴塞隆拿，兩回合合計反勝4比3，打入決賽，紅軍最終可以奪冠，韋拿杜姆居功厥偉。

巴塞亦深深被呢位「仇人」吸引，加上早前聘請荷蘭名帥朗奴高文執教，預料會推行「荷蘭化」，決定將韋拿杜姆收歸旗下，作為重建球隊嘅重要棋子。