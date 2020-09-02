為未來鋪路！歐洲列強新世代上位戰

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新一屆歐國聯將於周五凌晨揭開戰幔，與無關痛癢嘅「拍跳」唔同，呢項熱身賽水準高兼具競爭性，各國主帥都願意召新人試陣，為未來鋪路，好似紅魔新星格連活特、巴塞神童安素法迪等，今次亦首度獲得徵召，呢班新世代為咗爭踢下年歐國盃決賽周，甚至2022年世盃，必藉歐國聯博上位，又睇吓邊粒新星會喺國際賽爆出。

‧英格蘭‧

格連活特升呢大國腳

以喜歡提拔青年球員見稱嘅英格蘭領隊修夫基，召入多名新臉孔，曼聯嘅格連活特、曼城嘅菲爾科頓及阿仙奴嘅美蘭尼爾斯，踢法同樣侵略性強，而且全部都係英格蘭青年軍梯隊成員，上一隊只係時間問題，隨住佢哋球會上陣愈嚟愈多，相信修夫基會繼續起用。

加雲菲臘斯隨時有驚喜

相反，效力列斯聯嘅加雲菲臘斯入選令人最驚喜，呢名毫冇英超經驗嘅中場，亦未踢過任何國家隊層面賽事，能夠得到修夫基青睞，應該要多謝列斯聯主帥比爾沙。比爾沙上任後，將佢由全能中場改造成墮後嘅防守中場，加雲菲臘斯擁有極強閱讀球賽能力高，長傳準繩，經常可以由後場開始發動攻勢，係現時英格蘭球員陣中少見，可以畀修夫基多一個戰術選擇。由於佢父親有牙買加血統，牙買加國家隊一度想召佢入伍，點知畀修夫基快咗一步。

格連活特

年齡：18歲

位置：前鋒

國籍：英格蘭

效力球會：曼聯

加雲菲臘斯

年齡：24歲

位置：中場

國籍：英格蘭

效力球會：列斯聯

美蘭尼爾斯

年齡：23歲

位置：中場

國籍：英格蘭

效力球會：阿仙奴

菲爾科頓

年齡：20歲

位置：中場

國籍：英格蘭

效力球會：曼城

‧西班牙‧

「千禧」雙翼有望起飛

敢於起用新人嘅「狂牛主帥」安歷基，喺最新一期西班牙國家隊大軍繼續試陣，其中翼鋒位置就出現多位新面孔。除咗因染上新冠而退隊嘅艾達馬查奧爾（見另文），年僅17歲嘅安素法迪堪稱過去一季巴塞隆拿，乃至全西甲冒起最快嘅年經球員，喺星光熠熠嘅巴塞陣中，依然多次搶得出場機會，自去季首次亮相計起，至今已為巴塞披甲25次，並攻入7球，成為球隊一名奇兵。

費倫托利斯係曼城新貴

至於華倫西亞出身、已經簽約加盟曼城嘅費倫托利斯，早已係「狂牛軍團」各級青年軍常客，仲係西班牙勇奪U17及U19歐國盃嘅成員之一，奪得首頂國家隊喼帽只係時間上嘅問題。

安素法迪

年齡：17歲

位置：翼鋒

國籍：西班牙

效力球會：巴塞隆拿

費倫托利斯

年齡：20歲

位置：翼鋒

國籍：西班牙

效力球會：曼城

‧意大利‧

巴斯東尼後防巨人

意大利主帥文仙尼今次徵召3位新丁入伍，包括國際米蘭中堅巴斯東尼，呢位21歲新星出身於阿特蘭大青訓系統，國米3年前宣布以3,100萬歐元將佢收歸旗下，震驚一時。巴斯東尼經過2季外借後，上年夏天重返國米，並迅速成為防線主力，上季意甲上陣25次，攻入2球，盡顯1米91身高嘅空中霸王威力。

巴斯東尼

年齡：21 位置：中堅

國籍：意大利 效力球會：國際米蘭

‧德國‧

高辛斯大器晚成

26歲嘅魯賓高辛斯頗有大器晚成feel，呢位阿特蘭大左翼衞出擊力強，可以打晒成條左路，上季各項賽事入10粒兼交出8次助攻，係呢支神奇球隊穩居前列及殺入歐聯8強嘅功臣。查實高辛斯係德、荷混血兒，令佢有機會畀死對頭荷蘭搶走，好彩「日耳曼兵團」主帥勒夫終於做嘢徵召佢，仲話觀察咗高辛斯好耐添，希望能解決德軍改踢3人防線後，左路攻守失衡嘅問題。

魯賓高辛斯

年齡：26 位置：左翼衞

國籍：德國 效力球會：阿特蘭大

‧法國‧

卡馬雲加勢成簡迪2.0

金童卡馬雲加年僅17歲，司職防中，被譽為係尼高路簡迪國家隊嘅接班人，今次頂替普巴首次入選法國國家隊，有望喺歐國聯上陣。卡馬雲加2019年4月初次為雷恩喺聯賽上陣，上季已經穩佔正選，亦喺對巴黎聖日耳門嘅比賽中交出1個助攻，成為法甲史上最年輕助攻者。整季各項賽事為雷恩上陣36場，取得1入球同2次助攻，更成功吸引多支班霸注意，其中多蒙特曾出價5,000萬歐元搶人被拒。此子今季延續上季出色表現，暫時2場法甲分別都交出入波或助攻，為雷恩保持不敗之身，前途絕對無可限量。

卡馬雲加

年齡︰17 位置︰中場

國藉︰法國 效力球會︰雷恩