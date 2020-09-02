張玲宣布退役　告別16年網球生涯

疫情下又一位運動員告別賽場，曾代表香港出戰過三屆亞運的前香港「一姐」張玲奮鬥16個年頭，最終敵不過手肘的傷患，30歲無奈宣布退役：「我為這件事哭了很久，終於發現網球是『真愛』。」網球職業生涯劃上句號之後，張玲收拾好心情踏上另一條人生起跑線。9月份她即將與莘莘學子迎接新學年，期望未來以另一身份貢獻香港網球。圖文:余樂詩

要數近年香港女子網球標誌人物，少不了張玲。14歲那年她贏得NIKE全國青少年排名賽冠軍（14歲以下女子組），16歲為了有更好的發展，索性來港當全職運動員。

職業生涯最高登上184位的她曾經踏足美網、法網及澳網三大滿貫賽場，贏過14座ITF職業賽女單冠軍。2013年她在亞錦賽贏得1銀1銅，帶領香港網球隊於2015年重返精英運動。不過多年來的訓練、比賽，早已令她的手肘內側筋腱撕裂到只剩百分之二十，每次揮拍都帶來無盡痛苦，為了延續網球生涯，她在去年6月接受手肘重建手術。

復出後，她卻發現手肘未能應付密集的高強度賽事，以往忙於出國比賽的她疫情下終於有時間面對自己：「在網球世界，只要贏了，第二天就要繼續打。我想追排名的話，一年要參加幾十場比賽，每日兩、三個小時，我覺得好像已經應付不到了。」退役這個決定，她反覆思考了幾個月，哭過很多遍。「之前每日打、每日練，都不會這樣想，但今次覺得：『嘩，原來網球係真愛！』」萬般不捨都得放下，張玲心痛表示，生涯唯一遺憾是未能為港隊贏得亞運獎牌。「仁川亞運女單8強、雅加達亞運女單、混雙8強，3次都是只差一場就可以贏獎牌，很可惜3個機會都錯失了。」

出生於中國湖南的她笑說當初只是因為體弱多病，其父想她多做運動才接觸網球，她也想不到從此與這項運動結下不解緣。青少年時期她贏過無數獎項，而成年後大滿貫就是她通往世界的窗，雖然外國球手的實力與香港球手有頗大差距，但她說只要付出100％、200％、甚至更多的努力，神奇的事也可能會發生。「我記得打美網外圍賽首圈那次，一開始就一直輸，到第2盤我對自己說：『喂，這是美網啊，我一定要加油！』最後我一分一分追上來，之後還贏多一場。那次美網讓我快速成長，讓我知道努力了才看得見希望。」張玲說話聲線帶點柔弱，但在網球場上卻是無懼無畏的勇者。

中國球手李娜2011年贏得法網冠軍，成為史上首位亞洲球手贏得大滿貫，其後又在2014年澳網封后，寫下了中國網壇傳奇，這個勵志故事亦深深打動了張玲：「李娜贏了之後全國興起網球，她證明了中國人、亞洲人都可以做到，都可以參與這項來自英國的運動，給我、甚至整個亞洲很大的鼓舞。」回想起對上一次在香港看張玲打球，已經是兩年前的香港網球公開賽。這個年度大賽每年都會吸引網壇星級球手參戰，而那年張玲作為香港排名最高球手，連續第5年獲得外卡出戰正賽，在維園中央場挑戰中國「一姐」王薔。即使與對手實力有差距，迎接的球快如閃電也好，張玲仍然奮力去追，然後一次又一次站在底線，只見她雙手握緊球拍，眼神始終專注。「網球場上，我們都要獨自面對各種困難。這些年來我不單學會刻苦堅持，更學會獨立處事、臨場應變，有助我迎接未來的挑戰。」

10多年來網球一直陪伴張玲成長，她表示會很懷念網球員的生活方式、她的一班戰友和球壇朋友。說起心愛的網球，開心的回憶依然佔了大部分：「雖然我們比賽場上是敵人，但場外我們都是好朋友。不過我退役之後都會繼續打網球，因為好多朋友都說想約我呢！」她亦期待港隊的未來之星可以繼續進步，代她完成未圓的亞運夢：「Eudice（張瑋桓）、Cody（王康怡）都打得很不錯，現在港隊幾代都有突出的球手，我相信只要她們願意放心機、肯捱苦，大家都有機會打得好前。」

網球路畢業 望文武雙全回饋體壇

訪問這天張玲簡單束起半馬尾，以白色襯衣配搭西裝長褲，與平日穿運動服的她截然不同，添上了幾分秀氣。原來疫情停賽期間放下球拍的張玲實現了不少「大計」，考獲教練牌之外，又報讀了香港中文大學專業進修學院的康樂及休閒事務管理高級文憑課程。

「我要開學了！」她對著鏡頭興奮地說。「其實我小時候很喜歡讀書，退役後重返校園一直都是計劃之中。做教練人工當然不錯，但我想挑戰自己，因為做職業運動員我已經有經驗，體育管理、舉辦賽事方面我都好想學，未退役後我會放大部分時間讀書。」她頓了頓，害羞地說：「我好想文武雙全。」幾年前，張玲在訪問中說過，退役後想開一家以大滿貫賽事為主題的甜品店，她笑說現時會以學業為重，有機會讀完大學學位再想開店的事：「可以的話都想讀多點，然後試試找份關於體育工作。」她希望繼續進修，將來回饋香港體壇。

張玲

出生日期：1989年10月28日（30歲）

ITF青少年組最高排名：16

WTA最高排名：184（女單）；219（女雙）

ITF女子巡迴賽冠軍數目：14（女單）、7（女雙）

生涯焦點：

2003 NIKE全國青少年排名賽（14歲以下女子組) 冠軍

2006 CRC全港網球公開賽 女單冠軍

2013 亞錦賽 女單銀牌、女雙銅牌

2014 仁川亞運 女單8強

2017 香港網球錦標賽 女單冠軍

2018 雅加達亞運 女單、混雙8強