希古恩搭路去美職！可以兄弟團聚

祖雲達斯新帥派路正在密鑼緊鼓組軍，唔少老將及後備球員面臨被清洗，包括前鋒希古恩。據悉呢位32歲阿根廷射手自知留隊冇前途，希望提早解約，跟隨另一位祖雲達斯球員馬度迪，加盟美職球隊國際邁亞密。

派路早前透露，希古恩未必係佢組軍藍圖一部份，唔會阻止佢離隊。事實上，3月新冠肺炎大爆發，希古恩當時未完成隔離14日，就飛返阿根廷，到意甲準備重開時，一度傳出佢唔想歸隊，甚至想提早1年解約。

據悉，當時喺「恩師」沙利力勸之下，希古恩留隊完成今季賽事，但由於沙利已經被祖記炒魷，佢已冇留隊理由，再次尋求祖記畀佢離開。

事實上，祖雲達斯放走希古恩，每年可以慳到750萬歐元薪酬支出，對球會亦有利，預料雙方提早解約機會甚高。

有傳希古恩下一站將會加盟由碧咸做班主嘅國際邁亞密，甚至已經展開合約談判，呢支美職新軍今季7場聯賽輸6場，急需要增兵提升實力，早前已簽入馬度迪，唔排除簽埋希古恩。

值得一提，希古恩嘅哥哥費迪歷高希古恩都喺美職搵食，效力華盛頓聯隊，屆時兩兄弟有機會正面交鋒。