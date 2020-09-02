港超聯　政府終開綠燈　港超球隊有場練波

港超球隊復操終於有眉目，經過足總努力爭取，今獲政府開放場地予2019/20球季參與復賽的港超球隊練習，最快可於周五(4日)復操，繼民政事務局局長徐英偉今日(2日)於記者會上，證實容許球隊復操之後，足總亦公布4個可供各支港超球隊訓練的場地，以及相關安排。

足總於今日接獲民政事務局通知，確認6支參賽球隊，將可在符合防疫衞生的情況下恢復操練，其中冠忠南區將使用香港仔運動場、東方龍獅及理文將使用賽馬會香港足球總會足球訓練中心(FTC)、愉園及富力R&F將使用九龍灣公園，而傑志將繼續於賽馬會傑志中心訓練。

鑒於早前疫情未見明朗，足總上周六確認讓各支港超球隊復操的計劃未能如期進行，復操死線於本周六(5日)屆滿。政府於今日召開記者會，宣布進一步放寬防疫措施，其中民政事務局局長徐英偉被問及本地波復賽安排時，表示參考過外國以「體育氣泡」隔離形式，容許逐步恢復體育比賽，他確認足總亦有提出過此要求，並已提交初步建議。

足總表示現正諮詢醫藥委員會的意見，與球會緊密溝通，就檢測安排及復操細節，與各球會委任的衞生主任及主教練以視像會議進行商討，並於日內開始為職球員、球證及參與的足總職員會檢測，預計檢測結果將於本周内出爐。