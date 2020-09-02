有限度重開體育場地　篤波、做Gym須戴口罩

健身中心重開！本港新冠肺炎疫情轉趨緩和，政府周三（2日）在記者會上宣布，將於本周五（4日）起，進一步放寬社交距離措施，包括重開健身中心及指定室內、外體育處所，每組運動不可多於4人聚集，措施為期七天，而足、籃球場因「身體接觸較多」，仍然不在重開範圍內。

食物及衞生局局長陳肇始指，聽到市民的心聲和意見，故決定在安全、可行情況下逐步放寬社交距離措施，讓市民有更多運動機會、保持身心健康，允許別表處所「有條件恢復營業」，包括健身中心、遊樂場所（溜冰場除外）、室內及户外運動場。

民政事務局局長徐英偉表示，「市民對做運動的訴求很大，要平衡容許市民可以做運動時，又將交叉感染風險減到最低」，所以有關場所開放時，仍需遵守相關防疫措施，例如量體溫、每部機械要保持至少1.5米距離或設隔板、小組課堂連同教練在內不得超過4人。

表列處所包括羽毛球場、乒乓球室，亦再次開放水上活動中心，惟全港有超過70個體育館自昨起，被徵用為檢測中心，有關場地的設施估計最快在九月中後才能開放予公眾使用。

足、籃球場繼續不在放寬範圍內，徐英偉表示在過往的放寬措施，身體接觸較多的運動，例如足球籃球，甚至壁球都未能重開，當局正與香港足球總會緊密聯繫，容許個別幾隊在氣泡形式復操，足總方面亦已提交復賽建議方案。雖然為數不少場地能有條件地重開，也放寬在處所聚集運動的人數限制至4人，但禁聚令依舊維持2人，相信短期內還是未能進行團體運動。

香港桌球總會和香港拳擊總會日前曾呼籲政府，容許業界開放場地，讓運動員能繼續訓練，場所亦得以繼續營運。

有條件重開的室內及户外處所

羽毛球場、乒乓球室、室內草地滾球場和保齡球場、桌球及撞球室、網球場、室內射擊場、高爾夫練習場和練習草坪、高爾夫球模擬室及攀石牆

運動場的跑道、網球場和網球練習場、高爾夫球場、高爾夫練習場和練習草坪、草地滾球場、射擊場、射箭場、單車公園、騎術學校、無線電控制模型飛機場和海上活動中心（包括獨木舟、輕艇、帆船、遊艇、滑浪風帆、划艇、龍舟、滑水、直立板、潛水和滑浪運動）