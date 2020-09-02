法國傳媒：與天使同行　尼馬確診新冠肺炎

巴黎聖日耳門日前官方報道，中場迪馬利亞及里安度柏利迪斯確診新冠肺炎，正接受隔離治療，傳媒跟進報道，擔心PSG染疫球員唔止2個咁少，其後《隊報》報道巴西王牌尼馬亦確診，至於射手莫路伊卡迪及門將基羅拿華斯都有中招可能，因為佢哋一齊去咗西班牙度假，係密切接觸人士。

足球網站《AS》報道，歐聯決賽結束後，PSG球員有個短暫假期，成班球員同家眷約埋一齊前往西班牙度假勝地Ibiza小島享樂，據報去度假嘅球員就有迪馬利亞及里安度柏利迪斯2位確診者，而隨團球員仲有尼馬、基羅拿華斯、莫路伊卡迪同安達靴里拉。

《隊報》報道，PSG官方宣布，隊中確診者增加至3人，而第3名確診者，正是尼馬。

《ESPN》報道，莫路伊卡迪被懷疑已經中招，不過仲未獲官方證實，現時PSG已經搵晒去過西班牙度假嘅球員出嚟，逐一進行檢測，希望唔好影響球隊嚟緊法甲賽事。PSG首場法甲賽事，將於9月11日(周五)凌晨作客朗斯。

不過呢個PSG度假群組，球員加埋家眷陣容龐大，已經違反只限4人嘅限聚令，尼馬鋪出嚟嘅相，仲人人唔戴口罩，就算冇中招，都可能被法國足總停賽處分。