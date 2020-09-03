【官宣】雲迪碧克加盟曼聯！簽約5年

曼聯今夏第1簽誕生，正式宣布簽入阿積士中場雲迪碧克，雙方簽約5年，仲有1年優先續約選項。

據悉，呢位23歲荷蘭國腳嘅轉會費為4000萬鎊(約4.1億港元)，曼聯新一季由波基斯費南迪斯、保羅普巴、雲迪碧克組成「黃金中場」，的確令人期待。

上季已經傳出曼聯同皇馬都有意收購雲迪碧克，紅魔鬼今次出手非常快，唔夠1星期時間已經斟掂雲迪碧克。

呢位新星通過體測之後，立即發表成「魔」感受：「我實在非興奮，難以用筆墨形容，可以加盟曼聯呢種偉大球會，真係太美妙，佢哋擁有輝煌歷史，每個人都話我知奧脫福球場氣氛非常好，隊內有優秀中場球員，我要向佢哋學習，我已準備好展開足球生涯新里程，好期待為曼聯上陣。」

身高1米84嘅雲迪碧克出身於阿積士青訓系統，為呢支荷甲勁旅上陣175次，射入41球及43次助攻，捧過1次荷甲、1次荷蘭盃及1次荷超盃冠軍。

2018/19年球季，雲迪碧克更加協助阿積士打入歐聯4強，當中8強對次回合對祖雲達斯，佢射入關鍵1球，幫阿積士贏波晉級，雲迪碧克亦已經為荷蘭國家隊上陣10次。