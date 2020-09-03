雲迪碧克揀着34號！背後有段感人故事

荷蘭新星雲迪碧克加盟曼聯，簽約5年，成為紅魔鬼中場新骨幹，曾有傳佢可能會取代桑馬達，着8號球衣，但呢位新晉人氣王決定揀選34號，因為要同因病被逼掛靴嘅「好兄弟」艾迪克諾尼並肩作戰。

雲迪碧克同艾迪克諾尼同樣係23歲，一齊喺阿積士青年軍受訓，感情非常好，當年艾迪克諾尼就係着阿積士34號球衣，為阿積士上陣15次。

兩人原本應該係一對黃金拍檔，可惜艾迪克諾尼於2017年對雲達不來梅嘅熱身賽中，喺冇同人有身體碰撞下，突然心臟病發作倒地。

其後諾尼雖然心臟跳動回復正常，但心臟問題卻導致佢昏迷咗409日，甦醒之後證實腦部永久性損傷，無法繼續足球事業。

雲迪碧克加盟曼聯後，仍然不忘呢位好兄弟，佢話：「揀34號係好特別，咁係因為我好朋友諾尼嘅關係，可能大家都知道呢個故事，佢係我好兄弟，我同佢家人關係都非常好，我決定着佢當年嘅號碼，希望留下美好回憶。」曼聯34號原本屬於由錫菲聯回巢嘅門將甸恩軒達臣，佢成人之美，讓畀雲迪碧克。

艾迪克諾尼嘅不幸事件，曾經震撼荷蘭球壇，唔少離開阿積士嘅球員都選擇着34號支持佢，包括早前加盟白禮頓嘅後衞祖爾韋特文，羅馬前鋒祖斯甸古華特、拿玻里中場艾文尤尼斯。

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