唔好畀佢停！曼聯要再買多3人

曼聯宣布簽入阿積士中場雲迪碧克之後，今夏增兵行動先至啱啱開始，根據英國《泰晤士報》爆料，曼聯領隊蘇斯克查要求會方開水喉，再收購多3位球員，目標直指多蒙特翼鋒查頓辛祖、RB萊比錫中堅烏柏美卡奴、薩爾斯堡前鋒達卡。

眾所周知，曼聯已經想收購查頓辛祖好耐，雖然多蒙特企硬要求1.08億鎊轉會費，比紅魔鬼心目中底價多3000萬鎊，但蘇斯克查仍然未死心，認為仲有機會可以說服多蒙特減價，同埋查頓辛祖1日未表態拒絕加盟曼聯，紅魔鬼都唔會放棄簽佢。

至於曼聯球迷最希望簽入嘅中堅位置，蘇斯克查都有心水，同樣係踢緊德甲嘅烏柏美卡奴，呢位21歲法國新星上季為RB萊比錫於各項賽事上陣37場，傳球成功率達89.3%，屬於球隊打入歐聯4強嘅功臣。

雖然RB萊比錫唔會輕易放走佢，但據報烏柏美卡奴嘅合約有特別條款，就係到咗明夏，只要有球會出到4200萬歐元就可買斷佢，曼聯可能要再等多1季。

前鋒方面，曼聯睇中薩爾斯堡射手達卡，呢位21歲贊比亞國腳上季奧地利聯賽，為薩爾斯堡上陣31場，射入24球，效率驚人。加上薩爾斯堡近年盛產優秀進攻球員，包括已轉投多蒙特嘅艾寧夏蘭特，以及加盟咗利物浦嘅南野拓實，所以曼聯認為達卡買得過。