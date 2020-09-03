意甲公布新球季賽程！首輪拉素鬥阿特蘭大

意甲公布新球季賽程，首輪聯賽喺9月20日開鑼，並立即上演大戰，拉素主場火併阿特蘭大，兩隊屬於上季前4位勁旅，拉素擁有歐洲金靴獎得主恩莫比尼，而阿特蘭大上季意甲轟入98球，屬於攻力最強球隊，雙方隨時又合演入球騷。

至於意甲9連冠嘅祖雲達斯首仗主場對森多利亞，但祖記第2、3輪聯賽，就要分別惡鬥羅馬、拿玻里，絕對唔易啃，真係考起新帥派路。

首循環「米蘭打吡」將於10月18日舉行，國際米蘭掛名主場鬥AC米蘭，次循環將於明年2月21日踢。

最受注目嘅「意大利國家打吡」將於2021年1月17日舉行，國際米蘭主場對祖雲達斯，雙方次循環要等到明年5月16日先至踢，新一季意甲將於明年5月23日收咧。

意甲首輪賽程

賓尼雲圖 Vs 國際米蘭

費倫天拿 Vs 拖連奴

熱拿亞 Vs 克羅托內

祖雲達斯 Vs 森多利亞

拉素 Vs 阿特蘭大

AC米蘭 Vs 博洛尼亞

帕爾馬 Vs 拿玻里

薩斯索羅 Vs 卡利亞里

烏甸尼斯 Vs 史柏斯亞

維羅納 Vs 羅馬