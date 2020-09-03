51歲亨特利復出　期待再走入克魯斯堡

皇帝歸來！擁有七屆世界冠軍的桌球傳奇亨特利，離開戰場8年後決定復出，將會出戰新一季世界桌球巡迴賽，將可在未來兩季再與「火箭」奧蘇里雲在桌球枱上拗手瓜。

51歲的亨特利於2012年宣布退役，這位蘇格蘭名將當年在世錦賽8強出局後黯然離場，而世界桌球總會周三（2日）宣布，這位「桌球皇帝」可與前世界冠軍杜赫迪獲得邀請外咭資格，參加未來至少兩個賽季的職業賽事。

「能夠有機會在未來兩季出賽，相當興奮。最近在世界元老錦標賽再重拾球桿，我很享受當中的感覺，而經過一段時間的訓練，我對自己更有信心。」在元老世錦賽中，亨特利雖然未有躋身決賽，但在次輪比賽中打出4cue50＋，擊球成功率達94.87％，防守成功率85.56%。

亨特利在球壇的戰績相當巴閉，21歲贏得世界賽成為史上最年輕的世界冠軍，90至97年連續8年取得年終世界第一，7奪世錦賽冠軍創造歷史，至今仍無人能破。他在生涯贏得36個計分賽冠軍，這個數字剛被奧蘇里雲於今屆世錦賽打破、累積至37個排名計分賽。

「桌球皇帝」回歸球壇，粉絲當然興奮，而這個消息亦令桌球圈帶來新衝擊，為球壇的「老鬼兵團」加入了重量級一員，他復出前數星期，44歲的奧蘇里雲贏得個人第六個世界冠軍，正向亨特利的「7冠王」挑戰，而43歲的威廉斯則於2018年贏得世界冠軍，4屆世界冠軍希堅斯仍然處於高峰，2017至19年的世界賽連續三年闖入決定，今屆世錦賽轟出147。亨特利在Instagram回答訪問時稱:「我想再一次走入克魯斯堡劇院(世錦賽)，走落那段樓梯，那種實在是難以置信的美妙感覺。」

來屆的世界錦標賽，亨特利對奧蘇里雲會否是球迷最期待的決賽組合？亨特利復出第一擊將會是9月21至27日舉行的歐洲大師賽。

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