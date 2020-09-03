【人物誌】33歲意乙神射手破處做秘密武器

文仙尼執教意大利國家隊之後，唔止創出佳績，而且不斷提拔新兵，為球隊注入新血，文帥今次出戰歐國聯嘅大軍名單又新搞作，揀選咗3位首次入選，包括國際米蘭中堅巴斯東尼，2位薩斯索羅球員卡佩圖、文路爾盧卡迪利。

當中以卡佩圖最引入注目，因為呢位前鋒已經33歲，先至首次晉身大國腳，可以話係大器晚成，但佢寶刀未老，上季意甲轟入21球，隨時成為意大利嘅秘密武器。

卡佩圖2005年出道至今，絕大部份時間喺低組別聯賽搵食，甚至踢過業餘球隊，直至加盟當時意乙球隊巴里，事業先至有起色，協助球隊於2008/09年球季獲得意乙冠軍，升上意甲。

不過好景不常，卡佩圖其後不獲巴里重用，輾轉加盟安玻里，2017/18年球季佢又做咗「升班大使」協助安玻里贏意乙冠軍，取得意甲席位，卡佩圖該季更以26球，奪得意乙神射手。

卡佩圖上年夏天加盟薩斯索羅，創出事業高峰，上季意甲上陣36次入21球，排射手榜第4位，兩循環對祖雲達斯，都取得入球，助薩斯索羅兩場打和呢支勁旅，可以話係蔗渣價錢踢出燒鵝味道，依家仲引起文仙尼注意，徵召佢入國家隊，真係估佢唔到。

卡佩圖技術非常全面，可以勝任前鋒同翼鋒，甚至可以客串進攻中場，意大利有呢位全能老將，令球隊進攻招數更加多元化，絕對唔好因為年齡，而忽略佢嘅重要性。