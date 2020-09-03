傑運 2019年頒獎禮再延 2020年選舉取消

港協暨奧委會今日（3日）發聲明宣布，鑒於第三波疫情爆發，2019年度香港傑出運動員選舉頒獎典禮再度延期到明年3月舉行。而由於本年度大部份國際和地區比賽皆已取消或延期，2020年傑運將會取消，是港協暨奧委會接辦傑運20年來，首次取消這項體壇年度盛事。

2019年度香港傑出運動員選舉的公眾、評審圑及記者投票已於2月完成，原定3月假灣仔會展舉行頒獎典禮，並一如既往筵開百席邀請運動員、教練、總會代表及嘉賓共進晚宴，但因疫情一再延期到9月舉行。而鑒於第三波疫情爆發，港協暨奧委會周四宣布將頒獎典禮進一步押後到明年3月。

聲明亦提到，由於東京奧運和三亞亞洲沙灘運動會均已推遲至明年舉行，本年度大部份國際和大型地區比賽皆已取消或延期，「香港運動員實際上沒有機會在2020年取得國際成績，決定取消2020年度香港傑出運動員選舉」，為港協暨奧委會自2001年接辦傑運以來，首次取消這項有「香港體壇奧斯卡」美譽的年度盛事。若運動員年初或年底有參加大型國際賽事，所取得成績將撥入2021年傑運。2021年傑運頒獎典禮將於2022年3月假灣仔會展舉行。