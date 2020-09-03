等到頸都長 槍手球迷10.3入得場睇波啦

阿仙奴宣布新一季將會畀部份球迷重新入場睇波，日子係10月3日主場對錫菲聯，呢場係阿仙奴嘅第4輪英超賽事。

阿仙奴喺官方聲明表示：「經過研究同討論，我哋决定會10月3日主場對錫菲聯嘅比賽迎接少量球迷，但具體數字待定，將會遵從政府相關防疫規定。」

受疫情影響，英超復賽之後一直都閉門作賽，球迷只可以喺場邊設置嘅螢幕做「虛擬球迷」，模擬現場為愛隊打氣嘅情境。

除此之外，阿仙奴後衞柏柏斯達夫普路斯，有傳已經同意甲拿玻里達成轉會協議。英國《太陽報》報道，阿仙奴接受拿玻里提出嘅350萬鎊(約3600萬港元)報價，雙方將會簽約3年，年薪達到220萬鎊。

32歲嘅柏柏斯達夫普路斯上季季尾失去正選位置，英超復賽之後更未試過正選上場，整季只係幫阿仙奴喺英超上陣19次。由於高列巴尼今個夏天好大機會走，柏柏斯達夫普路斯相信會成為佢嘅替代品。

值得一提呢位希臘國腳曾經同拿玻里教練加度素做過隊友，2010/11球季佢哋兩位當時一齊效力緊AC米蘭，相信加度素都好認同呢位前隊友嘅實力。