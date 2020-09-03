賽會宣布終止合約　內地新季冇英超睇

英超官方周四(3日)宣布，終止中國大陸英超轉播權，嚟緊新球季內地將不會直播英超賽事。英國多間傳媒報道，導火線是內地轉播商PPTV自4月以來拖欠半年高達1.6億鎊(約16.4億港元)版權費，令賽會決定終止合約。

報道指，PPTV去年以5.23億鎊(約53.7億港元)取得2019至2022年合共3季英超中國獨家轉播權，不過合作短短大半季，新冠肺炎疫情爆發，英超停擺，PPTV自今年4月以來拖欠首年1.6億鎊版權費長達半年，英超決定終止與PPTV合作。

英超賽會官方發表聲明，宣布終止與中國地區轉播商合約，受影響嘅轉播商PPTV亦隨即發聲明回應，表示全球疫情影響下，經過多輪談判，PPTV與英超在版權價值上存在分歧，未能達成協議，結果終止合作。

英國傳媒透露，與PPTV終止合約後，英超賽會打算將轉播權出售予另一間中國廣播公司；另有英超傳媒將背後政治因素與今次終止合約一事相提並論，視為事件起因一部份。新一季英超將於9月12日開鑼，在賽會突然終止合約之下，內地球迷將無法收看新一季英超賽事。