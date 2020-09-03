美斯U-turn！喺巴塞留多10個月

既然唔畀走，不如忍多10個月一拍兩散！美斯同巴塞隆拿談判陷對峙僵局，即使美斯老竇佐治都公開承認個仔好難繼續留隊，但因「離隊條款」失效，阿根廷電視網絡TYC爆料，美斯明白再唔可能自由身離隊，九成機會決定喺短期內宣布留隊，目標係留到明夏走人，令巴塞人財兩失！

美斯老竇佐治前日抵達巴塞隆拿，為球王兒子前途同巴塞會長巴度美奧見面，希望解決雙方分歧，尋求美斯離隊妥善方法。佐治到埗後，曾向當地第5電視台放言：「美斯好難留喺巴塞！」雖然佢態度強硬，但係現實比人強，儘管雙方對於美斯合約中「離隊條款」有效時間各執一詞，但西甲聯賽會已經歸邊表明企喺球會一方，除非國際足協出面反對，否則意味住美斯若果堅持離隊，下家就必須支付高達7億歐元（約64.4億港元）贖身費，呢個數目冇一間球會頂得順。

明年大選或現轉機

由目前形勢去睇，美斯一方處於下風，留隊係唯一合理選擇，由巴塞前晚官方發布嘅下季新球衣海報所見，愁眉苦臉嘅美斯依然企喺中間主角位，相反另一位盛傳離隊嘅蘇亞雷斯就冇份，睇嚟巴塞對美斯留隊真係胸有成竹。

所以消息話美斯可能一、兩日內宣布留低，不過唔會應會方要求續2年新約，換言之10個月後佢就可以免費離隊，巴塞一毫子都冇得收，人財俱失。但係TYC都話明夏美斯係咪走，成件事仲有轉圜餘地，主要係睇出年3月15日嘅大選，假如巴度美奧下台，新會長上任，美斯仲係有可能改變主意，選擇喺魯營終老。