加拿大「教父」拿殊任教練　拯救籃網

被譽為NBA歷來最偉大後衞之一、位列助攻王史上第3位的加拿大籍名人堂球星拿殊，落實回歸NBA擔任籃網主教練一職！18年的球員生涯兩度膺得MVP的他，叱吒風雲，但他仍表示將懷着「謙卑的」心與一眾高水平球手合作，對新挑戰感到興奮及期待。

46歲的拿殊曾效力太陽、當年的小牛隊以及湖人，並於2005及2006年兩度當選MVP、8度入選全明星賽、5度成為球季助攻王，其超卓的3分球更教敵人汗顏，作為球場領袖，拿殊擁有特強的洞察力及視野，職業生涯錄得10,335次助攻，列史上第3多；2018年他入選名人堂。

退役後他仍未有離開籃球，即使按個人興趣入股西班牙足球隊馬略卡，但他仍擔任加拿大國家籃球隊領隊一職至2019年，再者，他亦是勇士的發展顧問。早年，維多利亞大學頒授榮譽博士學位給他，同時，他的影響力遍及加拿大各階層，因而被封授加拿大最高國民榮譽，並且入選《時代》世界100大風雲人物之列。

縱使被診確患上脊椎滑脫，球員時代一被調出場即要躺着而非坐在板櫈上，以減少肌肉僵硬問題，但拿殊對挑戰的追求一直未有止息。籃網周四熱烈地宣布邀得拿殊任教，合約為期4年，期望為今年季後賽於東岸8強止步的籃網帶來新氣象，對拿殊寄望甚殷。而拿殊亦公開表示全家人會搬到布魯克林，支持他打拼未來，「我對這次機會感到十分光榮，能夠與第一流的球隊合作，我要多謝管理層的信任。教練的工作是我長久以來希望追求的，我亦覺得這是合適的時機去做，我會以謙卑的心和這些傑出的球手們並肩，爭取佳績。」