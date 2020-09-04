雲達沙公開信致魔迷：「要錫住雲迪碧克！」

正式宣佈由母會阿積士，轉投加盟曼聯嘅荷蘭新星雲迪碧克，即將喺英超展開新旅程。喺呢單重大轉會交易確認後，阿積士CEO兼曼聯名宿雲達沙，就喺《曼徹斯特晚報》買下全版廣告登出公開信，希望曼聯球迷可以好好錫住呢位新成員。

喺阿積士出道嘅雲達沙，職業生涯後期加盟曼聯，與呢支英超豪門贏盡各大獎項，成為備受「魔迷」尊敬嘅傳奇球星。如今雲迪碧克亦將步前者後塵，成為「紅魔」一份子，雲達沙作為喺兩間球會都極具影響力嘅人物，當然希望雲迪碧克呢位後輩，可以喺新東家取得成功，好似自己當年咁贏得曼聯球迷歡心，於是就向曼聯球迷寫咗張公開信，為雲迪碧克鋪好條路。

雲達沙以阿積士CEO名義，喺信中鄭重向曼聯球迷介紹呢位自己嘅後輩：「我哋(阿積士)嘅一員，來季將成為你哋一份子。佢同好多前輩一樣，細細嗰就加入我哋(阿積士)。自從為球隊首次上陣，佢好快就成為最佳球員之一，尤其過去幾年表現出色。由歐霸決賽，到歐聯征途，以及喺荷甲捧盃，佢同球隊向世界證明，阿積士有幾叻。同曼聯一樣，阿積士出名善於培養新星，畀佢哋機會喺最高舞台表現自己，呢位曼聯新星，就係阿積士青訓嘅驕傲。希望你哋好好照顧雲迪碧克，幫佢達成夢想。」

雖然有作為曼聯名宿嘅雲達沙出到聲，但係「紅魔」球迷出晒名要求高，雲迪碧克要贏得「魔迷」尊重，都係要靠場上表現先至得。